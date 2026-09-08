La Flor recibe más de 30 mil tortugas paslama en ocho días

Un total de 30 mil 388 tortugas marinas de la especie paslama llegaron al Refugio de Vida Silvestre La Flor, en San Juan del Sur, Rivas, durante la segunda arribada masiva de la temporada, informó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA).

Más de 30 mil tortugas paslama arribaron a La Flor durante segunda llegada masivaMás de 30 mil tortugas paslama arribaron a La Flor durante segunda llegada masiva

La arribada tuvo una duración de ocho días y contó con labores de resguardo desarrolladas por MARENA en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

Como parte de la campaña nacional “Juntos Conservamos Nuestras Tortugas Marinas”, las autoridades también reportaron la protección de 16 mil 561 nidos directamente en la playa.

Además, fueron resguardados 85 nidos en el vivero de la estación biológica, equivalentes a aproximadamente 7 mil 650 huevos.

La expectativa es que, después de un período de incubación aproximado de 52 días, se produzca el nacimiento de una importante cantidad de tortuguillos.

El Refugio de Vida Silvestre La Flor es uno de los sitios utilizados por las tortugas paslama para realizar arribadas masivas y depositar sus huevos en la costa del Pacífico nicaragüense.

MARENA señaló que las acciones de protección buscan reducir los riesgos que enfrentan estas especies ante factores como las actividades humanas y los efectos asociados al cambio climático.