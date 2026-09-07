Baja dengue y neumonía en Nicaragua: MINSA reporta menos casos

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que durante la semana que culminó el 5 de septiembre se registró una importante disminución en los casos reportados de dengue, chikungunya, neumonía e influenza a nivel nacional, reflejando un comportamiento favorable en la situación epidemiológica del país.

De acuerdo con el informe oficial, la neumonía encabezó la baja más significativa con 18 enfermos menos en comparación con el periodo anterior, registrando 1,267 pacientes.

Asimismo, los diagnósticos de influenza bajaron a 36 casos (13 menos), mientras que el chikungunya mostró una reducción de 8 contagios para un total de 331 acumulados.

Por su parte, el dengue contabilizó 111 personas diagnosticadas, representando una baja de 4 casos respecto a la semana previa.

Respecto al resto de padecimientos bajo vigilancia epidemiológica, la malaria mantuvo la misma cifra con 91 enfermos, mientras que la leptospirosis registró únicamente 2 casos confirmados.

Finalmente, las autoridades sanitarias destacaron que durante este mismo periodo no se presentaron enfermos por el virus del zika en el territorio nacional.

