UNAN-Managua realiza concierto didáctico sobre la historia del Himno Nacional de Nicaragua

En el marco de las Fiestas Patrias, la UNAN-Managua y el Instituto de Culturas de Pueblos y Juventudes realizaron un concierto didáctico dedicado a explicar la evolución histórica del Himno Nacional de Nicaragua.

Estudiantes recorren la evolución del Himno Nacional durante concierto en UNAN-Managua

La actividad reunió a estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes conocieron el origen y significado de distintas composiciones que antecedieron al actual símbolo patrio.

A través del canto y la ejecución musical, los participantes realizaron un recorrido por diferentes momentos de la historia nacional y por los cambios que experimentó el himno a lo largo del tiempo.

El maestro Hugo José Sandino Ruiz, director de la Orquesta Nacional, explicó que la recopilación presentada durante la jornada estuvo fundamentada en la monografía del poeta Salomón Ibarra Mayorga.

La propuesta también contó con el desarrollo musical del maestro Pablo Antonio Buitrago Molina, exdirector de la Orquesta Nacional.

Durante el concierto se explicó que Nicaragua tuvo diferentes himnos vinculados a los cambios políticos y administrativos registrados en distintas etapas históricas del país.

La jornada incluyó la interpretación de 12 piezas, entre ellas “Soldados Ciudadanos” de 1876, “Himno de los Palomos” de 1889, “Hermosa Soberana” de 1893 y “La Patria Amada”, utilizada entre 1910 y 1939.

El docente Juan Rafael Guido destacó que el concierto didáctico surgió a partir del convenio entre ambas instituciones y tiene como objetivo ofrecer a los estudiantes herramientas para comprender cómo se originó, de dónde procede y cómo evolucionó el Himno Nacional.

“Salve a ti, Nicaragua” cerró la jornada

El recorrido histórico culminó con la interpretación de “Salve a ti, Nicaragua”, actual Himno Nacional.

La letra fue escrita por Salomón Ibarra Mayorga en 1918, sobre una melodía proveniente de un salmo de la época colonial.

La actividad buscó fortalecer entre los participantes el conocimiento sobre la historia nacional y el valor de los símbolos patrios, especialmente durante las celebraciones de septiembre.