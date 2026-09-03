El fonomímico Mauricio será homenajeado en Managua

Con sus cómicas gesticulaciones y con la ternura de un artista del pueblo, el fonomímico capitalino, Orlando Mauricio Granera Chavarría, de 78 años, conocido como «Mauricio», quien junto a «Filosofito», hicieron reír por muchos años con sus presentaciones, recibió a las autoridades de la Alcaldía de Managua y de la Juventud Sandinista.

Mauricio Granera Chavarría

La compañera Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, trasladó los saludos de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo, quienes reconocen su aporte a la felicidad de las familias, mediante su talento, y se han comprometido a mejorar la pensión del artista fonomímico.

El compañero Oscar Pérez, también, manifestó el reconocimiento de la Juventud Sandinista, a este orgullo del barrio, y que en los próximos días, se le realizará un homenaje y un reconocimiento a su labor artística de 66 años.

Orlando Mauricio Granera Chavarría «Mauricio», y su esposa, Norma Rosa Somarriba Zelaya, de 71 años, emocionados agradecieron la visita de las autoridades, que llena de alegría a toda la familia, sus tres hijos, 7 nietos y el primero biznieto que aún está en panza.

“Gracias a la Juventud Sandinista, al Frente Sandinista”, expresó emocionado “Mauricio”, quien afirmó que se ganó al público con su carita fea.

«Mauricio», junto a Manuel Castillo Álvarez «Filosofito», quien en noviembre cumplirá 2 años de su tránsito a la inmortalidad, se conocieron en una radio de los años 50, en la que conocieron a personalidades, que les transmitieron conocimientos para captar la atención del público.

«Filosofito», quien ganó varios concursos de bailes, para mí fue un maestro, un hermano, con quien siempre trabajé, y a la gente le gustaba las diferentes expresiones: con los ojos saltados y estirando los labios, la gente siempre gozó, mi principal público eran los niños y las familias.

El popular artista Orlando Mauricio Granera Chavarría «Mauricio», envió un saludo a Tu Nueva Radio YA, que siempre está en todo, en el turismo, la cultura y en todo. ¡Felicidades!”

