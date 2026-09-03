Más de 154 mil familias recibirán atención médica en sus comunidades la semana próxima
El Ministerio de Salud informó que entre el lunes 07 y el sábado 12 de septiembre, brindará atención médica general y especializada a 154 mil 280 familias nicaragüenses en sus localidades.
Los servicios médicos serán llevados a 2 mil 160 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de un mil 440 ferias de salud y clínicas móviles.
Dentro de esta programación se desarrollarán 79 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de Mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”
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