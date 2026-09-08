Nuevo hemocentro móvil acercará donación de sangre a más nicaragüenses

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Banco Nacional de Sangre, puso este lunes 7 de septiembre al servicio de las familias nicaragüenses una nueva unidad de Hemocentro Móvil, cuya inversión asciende a 1 millón de córdobas.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar las jornadas de captación de sangre a barrios, comunidades, universidades y centros laborales, facilitando un proceso de donación voluntario, cómodo y seguro a nivel nacional.

La unidad especializada cuenta con el equipamiento técnico e insumos requeridos para ejecutar de forma integral la valoración médica y selección de donantes, la extracción del vital líquido y el correcto resguardo térmico de las unidades recolectadas.

Con la incorporación de este vehículo, el sistema público de salud dispone actualmente de cuatro Hemocentros Móviles desplegados en el país, consolidando la capacidad institucional para garantizar el abastecimiento oportuno y seguro de componentes sanguíneos en las unidades hospitalarias.