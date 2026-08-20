Nicaragua desarrollará Congreso Internacional sobre Genética

Expertos internacionales de México, Argentina y Nicaragua se reunirán este jueves en La Casa de Los Pueblos para llevar a cabo el Congreso Internacional sobre Genética, con el fin de compartir conocimientos y avances científicos orientados a la salud pública.

El evento contará con la asistencia de más de 200 profesionales del sector, entre ellos genetistas, ginecólogos, especialistas en medicina materno-fetal, neonatólogos y médicos generales.

El objetivo principal de la jornada es fortalecer el diagnóstico temprano desde la etapa del embarazo, el nacimiento y el desarrollo del paciente en sus distintas fases de vida.

Durante los encuentros se abordarán temas clave sobre las nuevas aplicaciones tecnológicas de la genética, el diagnóstico precoz de enfermedades raras y la atención de síndromes genéticos para optimizar los tratamientos de los pacientes.

