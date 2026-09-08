79 nicaragüenses con COVID y 81 recuperados en la última semana

En la semana comprendida del 1 al 08 de septiembre, el Ministerio de Salud atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 79 nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma 81 personas que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta este martes, el MINSA ha brindado atención y dado seguimiento a 17 mil 323 personas.

En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID y hasta la fecha, el MINSA ha logrado la recuperación de 16 mil 699 nicaragüenses.

“Seguimos trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!”, concluyó señalando el informe del MINSA

