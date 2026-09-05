Ejército abre sus puertas al pueblo con exhibición del 47 Aniversario de Fundación de esa institución

La Plaza La Fe San Juan Pablo II, en Managua, es escenario de una exposición estática del Ejército de Nicaragua por su 47 aniversario, donde las familias podrán conocer de cerca el trabajo y las capacidades de la institución.

La exhibición estará abierta hasta el 18 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, con equipos y medios utilizados en seguridad, atención a emergencias, protección territorial y apoyo a la población.

La muestra reúne la participación de 134 medios de diferentes áreas, entre ellas la Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Brigada de Infantería Mecanizada, Cuerpo Médico Militar y la Unidad Humanitaria de Rescate, entre otras dependencias.

Durante el acto inaugural participaron autoridades nacionales e invitados especiales. La actividad busca acercar a la ciudadanía al quehacer de la institución militar y destacar su labor en materia de seguridad, soberanía, paz y atención a la población nicaragüense.