Policia Nacional inaugura renovada delegación en el Distrito V, Managua

Con el propósito de ampliar y mejorar la atención a las familias del Distrito V de Managua, la Policía Nacional inauguró las renovadas instalaciones de la Unidad de Seguridad Ciudadana número 379, que lleva el nombre del Comandante Walter Ferreti Fonseca.

La delegación fue sometida a una reconstrucción total y desde ahora brindará sus servicios a centenares de familias de los barrios y comunidades de este sector de la capital, contando con mejores condiciones para desarrollar sus labores de seguridad ciudadana.

La ceremonia inaugural contó con la participación del comisionado general Aldo Martín Sáenz, subdirector general de la Policía Nacional; el comisionado general Fernando Borges, de la jefatura de Seguridad de la Policía; la comisionada general Zaida Pineda, jefa de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Distrito V; la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, y secretarios políticos distritales.

Durante el acto, Sáenz explicó que la nueva unidad lleva el nombre de Walter Ferreti Fonseca como reconocimiento a su liderazgo, lealtad, principios y compromiso. Señaló además que la decisión busca mantener presente su legado como referente para los miembros de la institución policial.

Por su parte, la alcaldesa Reyna Rueda destacó la importancia de la inauguración y expresó su agradecimiento por las acciones desarrolladas dentro de la estrategia nacional de seguridad, señalando que estas contribuyen a garantizar condiciones de paz para las familias nicaragüenses.