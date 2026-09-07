INETER prevé tres ondas tropicales y más lluvias en Nicaragua

Nicaragua tendrá una semana con mayor presencia de lluvias, nubosidad y humedad, debido a la influencia de hasta tres ondas tropicales y la interacción con la Zona de Convergencia Intertropical, informó este lunes el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).

Nicaragua tendrá lluvias, rachas de hasta 60 km/h y oleaje de 2.20 metros

La especialista Salvadora Martínez, directora de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica del INETER, explicó a La Nueva Radio YA que la onda tropical número 36 ingresó durante la madrugada de este lunes, incrementando las precipitaciones en buena parte del país.

Martínez detalló que la onda tropical 36 interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical, que desde la madrugada se encuentra al sur del territorio nacional.

Salvadora Martínez, Directora de Metereologia Sinoptica y Aeronáutica del INETER

Esta combinación ha provocado un aumento significativo de la nubosidad y lluvias en distintas zonas de Nicaragua.

“Las lluvias se mantendrán durante el resto de este día por efecto de la onda tropical y la Zona de Convergencia Intertropical”, explicó la especialista.

Otra onda podría ingresar entre miércoles y jueves

Onda Tropical 36 generará lluvias en el país

INETER prevé que una segunda onda tropical ingrese al país a mediados de semana, entre miércoles y jueves.

Este nuevo sistema podría generar precipitaciones dispersas, con mayor incidencia en las regiones del Caribe, aunque también se esperan lluvias en otras zonas del territorio nacional.

Hacia el fin de semana, una tercera onda tropical podría aproximarse a Nicaragua, manteniendo elevados los niveles de humedad.

Martínez indicó que durante esta semana podría registrarse un incremento de las lluvias dentro de los valores normales para septiembre, uno de los meses tradicionalmente más lluviosos del año en Nicaragua.

Las precipitaciones serán en general ligeras a moderadas, aunque podrían presentarse episodios fuertes en las regiones del Caribe, algunas zonas de la región Central y el noroccidente del país.

#INETER prevé tres ondas tropicales y más lluvias en #Nicaragua pic.twitter.com/5bTuu6PWX0 — La Nueva Radio YA (@nuevaya) September 7, 2026

Temperaturas bajarán

Las temperaturas máximas podrían disminuir de forma notable durante la semana debido al incremento de la humedad.

INETER estima valores de entre 30 y 33 grados Celsius, mientras que en algunas zonas del norte, centro y Caribe Norte las temperaturas podrían situarse por debajo de los 30 grados.

La especialista aclaró que esto no significa la llegada de un ambiente frío, sino condiciones más frescas debido a la nubosidad y humedad.

El viento se mantendrá generalmente entre 5 y 15 kilómetros por hora, aunque durante lluvias y tormentas eléctricas podrían producirse incrementos importantes.

Por efecto de la nubosidad y las tormentas, podrían registrarse rachas ocasionales de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Precaución a pequeñas embarcaciones

En los litorales Caribe y Pacífico también se esperan condiciones de elevada humedad y lluvias entre ligeras y moderadas, con algunos episodios fuertes.

Estas precipitaciones podrían reducir la visibilidad a entre una y tres millas, tanto cerca de las costas como mar adentro y en los lagos.

INETER recomendó especial precaución a las embarcaciones menores y pequeñas, debido al incremento del oleaje y la reducción de visibilidad.

La altura de las olas podría oscilar entre 0.25 y 2.20 metros como máximo durante la semana.