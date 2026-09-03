Gobierno Sandinista sigue asumiendo millonario subsidio ante aumento del precio internacional del petróleo

El gobierno de Nicaragua invirtió en el 2025 más de 557 millones de dólares en el subsidio del combustible y gas en el país. Y este año según cifras del Banco Central de Nicaragua se ha superado el subsidio a más de 768 millones de dólares, debido al aumento de precio del petróleo durante el presente año.

El informe brindado por Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua revela que el monto asumido por el gobierno de Nicaragua se basa en la crisis global del crudo.

La medida busca mantener estable los precios de los derivados del Petróleo y evitar un mayor impacto en el bolsillo de los nicaragüenses en medio del incremento del precio internacional del crudo.