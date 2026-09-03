INTUR participa en cumbre de turismo sostenible en Ciudad de México

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) representó al país en la décima edición del Sustainable & Social Tourism Summit, celebrada del 31 de agosto al 2 de septiembre en Ciudad de México.

INTUR representa a Nicaragua en la X Cumbre de Turismo Social y Sostenible en México

El encuentro internacional reunió a representantes del sector público, empresas y organismos especializados para abordar el desarrollo sostenible, la inclusión social y los avances en la transformación digital dentro de la industria turística.

Durante el evento, la delegación nicaragüense intercambió experiencias sobre modelos de turismo responsable en los que las comunidades locales asumen el rol principal en la preservación de sus tradiciones, la protección de los recursos naturales y la generación de oportunidades económicas.

Asimismo, la participación permitió analizar estrategias globales en innovación y tecnología aplicadas a la optimización de procesos, la promoción de destinos y la personalización de servicios para los viajeros.

