Nicaragua presenta cartillas de Inteligencia Artificial para estudiantes y docentes

El Gobierno de Nicaragua lanzó oficialmente tres cartillas para el uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial (IA), en el marco del 46 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, como parte de la Estrategia Nacional de Educación.

Gobierno de Nicaragua capacitará sobre Inteligencia Artificial en escuelas

La iniciativa está orientada a fortalecer las capacidades de la comunidad educativa en el uso consciente y seguro de estas tecnologías.

Durante la presentación, el coordinador del equipo técnico de tecnología educativa, David Armengol, explicó que los materiales integran a estudiantes, docentes, madres, padres y tutores en el uso apropiado de la IA.

Tres cartillas para diferentes públicos

«Estamos presentando tres cartillas: una dirigida a estudiantes, otra a docentes y una más para madres, padres y tutores. Cada una responde a necesidades específicas«, expresó Armengol durante el lanzamiento.

En el caso de los estudiantes, se orienta al uso apropiado y beneficioso en sus estudios. Para los docentes, la cartilla se enfoca en la aplicación de herramientas de inteligencia artificial en el proceso educativo. La tercera cartilla busca brindar acompañamiento y conocimientos básicos a las familias para que puedan guiar a sus hijos.

Respuesta al uso creciente de IA

El compañero Armengol destacó que este esfuerzo responde al uso creciente de la Inteligencia Artificial en la vida cotidiana de los nicaragüenses. «Desde la Estrategia Nacional consideramos fundamental este acompañamiento, ya que la inteligencia artificial es una tecnología presente en la vida diaria«, señaló.

«Estamos construyendo un marco de referencia base para su uso adecuado en la educación«, agregó el funcionario sobre la importancia de estas herramientas educativas.

Contenidos incluyen aspectos legales y riesgos

Las cartillas incluyen contenidos sobre bases legales, ejemplos prácticos y orientaciones sobre riesgos asociados al uso inadecuado de la tecnología. «Se abordan temas legales, ejemplos concretos para docentes y estudiantes, y una introducción accesible para las familias«, detalló Armengol.

«También se advierte sobre situaciones que pueden representar riesgos, incluso implicaciones legales, si no se hace un uso correcto de estas herramientas«, añadió el coordinador del equipo técnico de tecnología educativa.

Disponibles en formato físico y digital

El Gobierno Sandinista informó que los materiales se encuentran en proceso de reproducción física y también están disponibles en formato digital, facilitando su acceso a nivel nacional para que todas las familias nicaragüenses puedan beneficiarse de estas guías sobre el uso responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.