Distrito Naval Pacífico emite recomendaciones a embarcaciones ante fenómeno meteorológico

El Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval Pacífico, emitió un aviso dirigido a dueños de embarcaciones menores, del sector turismo, pesca, armadores y acopios, sobre un sistema de baja presión que afectará la zona costera del Pacífico del 16 al 20 de agosto de 2026.

Al informar sobre el monitoreo que realiza, el Ejército detalló que el fenómeno meteorológico generará vientos en dirección noreste/oeste con velocidades de entre 20 y 42 kilómetros por hora, así como oleajes de 1.2 a 1.9 metros, con marejadas máximas que podrían alcanzar de 1.5 a 2 metros.

Esta condición incrementará la fuerza de las olas desde Bahía de Salinas, en San Juan del Sur, hasta el Golfo de Fonseca, lo que dificultará la navegación en canales de acceso y barras de entrada y salida al mar.

Ante esta situación, las autoridades navales recomiendan a la flota pesquera y de navegación mantenerse atentas al comportamiento del clima, implementar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes y, de ser requerido, trasladarse de inmediato a puerto seguro.