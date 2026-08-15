Comercio se viste de azul y blanco para celebrar nuestras fiestas patrias con identidad y orgullo patriótico

Septiembre está por llegar con el azul y blanco ondeando por todos lados, y los comerciantes ya tienen listas sus mejores propuestas para que las familias nicaragüenses luzcan con orgullo nuestras tradiciones durante las Fiestas Patrias.

Entre estos negocios destaca el emprendimiento de Doña María de la Concepción Aguiluz Cardenal, conocido por ofrecer una amplia variedad de calzado, artesanías, rosquillas y vestuario tradicional, con opciones para niños, jóvenes y adultos.

Con 47 años de en su negocio Variedaded Conny , ubicado en el parqueo de las rosquillas del mercado Roberto Huembes, doña María ha convertido su negocio en una verdadera tradición comercial.

Contó que cuando comenzó llegó a ese centro de compras con apenas 11 pares de zapatos y con esfuerzo, constancia y una filosofía muy clara, acomodarse al bolsillo del cliente para no perder la venta, fue ampliando su oferta.

Hoy, además del calzado, ofrece artesanías, rosquillas, productos de cuero, caites, trajes folclóricos, guipiles y una gran variedad de artículos alusivos a nuestra identidad nacional.

GUIPILES PARA CELEBRAR EL MES PATRIO

Durante todo septiembre tienen disponibles guipiles con diseños nuevos, incorporando los cinco símbolos patrios y una amplia variedad de colores: azul, rojo, rosado, negro y otras combinaciones.

Los precios van desde 350 hasta los dos mil córdobas dependiendo del diseño y los detalles de cada pieza.

Para quienes buscan algo más especial, también cuentan con un traje de dos colores, azul y blanco, elaborado con los símbolos patrios bordados, doble encaje y cinta de color, con un costo de 2 mil 500 córdobas.

La oferta también incluye camisas para damas y caballeros desde 350 córdobas, pantalones y diferentes estilos de caites, ideales para complementar los atuendos tradicionales.

Y si de folclor se trata, las famosas mascaritas de perro también forman parte de la oferta, expresó que hay diseños para niños, jóvenes y adultos, con precios desde 250 córdobas para las infantiles y juveniles, y 450 córdobas para adultos.

También ofrecen canastas para las niñas que participan en los bailes folclóricos y sombreros para complementar el traje de güipil de los niños, además de una variedad de accesorios.

Actualmente en este negocio trabajan 12 personas,ñ entre ellos cuatro estudiantes de quinto año que laboran medio turno para poder continuar sus estudios por la tarde.

Variedades Conny atienden de lunes a domingo y días feriados desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Para cualquier información y pedidos pueden contactarse al 8531-8757.