Nicaragua participa en seminario sobre turismo cultural en la República Popular China

Una delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional inició este miércoles su participación en el “Seminario sobre el Desarrollo de la Industria del Turismo Cultural para Nicaragua”, el cual se imparte en la República Popular China del 10 al 29 de junio de 2026.

China capacita a Nicaragua en turismo cultural

La ceremonia inaugural contó con el recibimiento de las autoridades de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhangzhou y de la Provincia de Fujian, quienes dieron la bienvenida a los delegados.

Por su parte, la representación nicaragüense transmitió el saludo deLS Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, reafirmando la voluntad de fortalecer los lazos de cooperación bilateral.

La delegación de Nicaragua está integrada por 25 servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia, el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), el Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes (ICPJ) y el Instituto Tecnológico Nacional (INATEC).

