Periodistas nicaragüenses concluyen seminario de capacitación en China

Una delegación de 26 comunicadores sandinistas concluyó con éxito el Curso de Capacitación para Periodistas Nicaragüenses, desarrollado del 8 al 27 de julio en la República Popular China.

Delegación de 26 comunicadores culmina capacitación periodística en China

Durante 3 semanas, los participantes fortalecieron sus conocimientos en comunicación, inteligencia artificial, tecnologías 5G, producción audiovisual y nuevos medios digitales.

La capacitación fue organizada por la Administración Nacional de Radio y Televisión de la República Popular China y su Instituto de Investigación y Capacitación, como parte de los intercambios entre Nicaragua y China en el ámbito de la comunicación.

Los periodistas nicaragüenses participaron en seminarios, jornadas formativas y visitas a distintas ciudades chinas, donde conocieron experiencias vinculadas al desarrollo de los medios, la innovación tecnológica, la historia y la cultura de ese país.

Comunicadores nicaragüenses fortalecen conocimientos en China

El programa permitió a los comunicadores acercarse de primera mano a los avances de China en modelos de comunicación, producción audiovisual y aplicación de nuevas tecnologías al trabajo informativo.

La ceremonia de clausura contó con la participación del compañero Liu Linhai, vicedecano del Instituto de Investigación y Capacitación de la Administración Nacional de Radio y Televisión de China, junto a instructores y maestros del centro.

En el acto, los comunicadores sandinistas transmitieron el saludo fraterno de los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, al hermano Xi Jinping, Presidente de la República Popular China, y a su pueblo.

El compañero Denis Schwartz, director de La Nueva Radio YA, expresó el agradecimiento a la Administración Nacional de Radio y Televisión de China, al Instituto de Investigación y Capacitación y a sus autoridades por el acompañamiento brindado a la delegación nicaragüense.

Denis Schwartz, director de La Nueva Radio YA

Liu Linhai destacó la importancia de continuar fortaleciendo los intercambios y la cooperación entre profesionales de la comunicación de China y Nicaragua.

También valoró positivamente la participación de los periodistas nicaragüenses en el seminario y las experiencias compartidas durante su estancia en el país asiático.

La clausura del seminario representa un nuevo resultado de la cooperación entre Nicaragua y China, especialmente en áreas vinculadas al periodismo, la tecnología y la formación profesional.

Con esta capacitación, los comunicadores nicaragüenses regresan con nuevas herramientas para fortalecer su trabajo informativo y ampliar los vínculos de cooperación periodística entre ambas naciones.