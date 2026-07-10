Nicaragua envía condolencias a China por víctimas de desastres climático e incendio

Los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y la Compañera Rosario Murillo enviaron este viernes un mensaje de condolencias al Presidente de la República Popular China y Secretario General del Partido Comunista de China, Hermano Xi Jinping, ante las recientes tragedias ocurridas en el país asiático.

El presidente chino, Xi Jinping, ha pedido una movilización «total» de las operaciones de rescate

En la misiva, el Gobierno de Nicaragua expresó su solidaridad y profundos sentimientos de pesar por las víctimas provocadas en los últimos días como consecuencia de los desastres climáticos que afectan la zona, así como por las pérdidas humanas causadas por un trágico incendio registrado en una fábrica de la provincia de Fujian.

A través del mensaje, las autoridades nicaragüenses hicieron llegar el cariño y las oraciones del pueblo nicaragüense a las familias afectadas, reiterando el acompañamiento fraterno hacia el pueblo y gobierno de la República Popular China.