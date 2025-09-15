Nicaragua participa en la 69 Conferencia del Organismo Internacional de Energía Atómica en Austria

El Gobierno de Nicaragua, a través de su Embajada en Austria, está participando en la Sexagésima Novena Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que se lleva a cabo del 15 al 19 de septiembre en la Sede de las Naciones Unidas en Viena.

Nicaragua participa en Conferencia del OIEA en Viena

La delegación nicaragüense está representada por la embajadora Sabra Murillo Centeno, y el ministro consejero Francisco Somarriba.

La conferencia, presidida por el embajador eslovaco Peter Burian, fue inaugurada por el director general Rafael Mariano Grossi, quien destacó el papel del OIEA para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la proliferación nuclear y las desigualdades.

Grossi reafirmó que la misión de la organización es impulsar la no proliferación, luchar contra el cambio climático y contribuir en la batalla contra enfermedades y el hambre.

Durante la semana se desarrollará el Foro Científico: «Átomos para el Agua», que mostrará cómo la ciencia y la tecnología nuclear contribuyen a la gestión de los sistemas hídricos a nivel mundial.

Además, se celebrarán más de cien eventos paralelos y exposiciones para explorar los avances científicos y compartir conocimientos entre los asistentes.

