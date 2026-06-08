Nicaragua participa en Italia en encuentro internacional «Mujeres Embajadoras por la Paz»

La compañera Mónica Robelo participó en representación del Gobierno de Nicaragua, en el encuentro “Mujeres Embajadoras por la Paz – Diplomacia, Multilateralismo y Derechos”, celebrado en Trevignano Romano.

El evento se desarrolló en el marco del Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia y reunió a representantes diplomáticas de Nicaragua, Líbano, Yemen, Argelia y de la Liga de los Estados Árabes.

Durante su intervención, la Embajadora Robelo destacó el papel histórico y protagónico de las mujeres nicaragüenses desde la Revolución Popular Sandinista hasta los actuales procesos de transformación, bajo la guía de los Co-Presidentes, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo.

Asimismo, afirmó que la experiencia de Nicaragua demuestra que las mujeres constituyen una fuerza política organizada, clave en la defensa de la soberanía, la construcción institucional y la transformación social del país.

La diplomática reiteró la posición histórica de Nicaragua en favor de la autodeterminación y el Derecho Internacional, subrayando el fuerte vínculo político y la histórica relación de solidaridad compartida con el Pueblo Palestino.

Finalmente, las participantes coincidieron en la necesidad de reforzar el multilateralismo real y acordaron crear un espacio permanente de coordinación para fortalecer una agenda internacional basada en la justicia y la paz con dignidad.

