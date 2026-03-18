Nicaragua participa en encuentro de Cooperación Estratégica del Organismo de Energía Atómica

Una delegación del Gobierno de Nicaragua participa, del 16 al 19 de marzo de 2026, en la Tercera Reunión sobre el Fortalecimiento de la Cooperación Estratégica y el Intercambio de Experiencias en América Latina y el Caribe.

Delegación nicaragüense en reunión del OIEA, Viena

El encuentro, organizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se desarrolla en la sede del Centro Internacional de Viena.

La reunión convoca a Oficiales Nacionales de Enlace y Coordinadores de programas regionales con el fin de intercambiar experiencias exitosas y lecciones aprendidas.

Durante las sesiones, se evalúan los avances en la implementación de acciones para fortalecer la eficacia del Programa de Cooperación Técnica, buscando optimizar el impacto socioeconómico de estos proyectos en las naciones de la región.

Las delegaciones enfocan sus esfuerzos en el intercambio de buenas prácticas y en robustecer la gestión, planificación y sostenibilidad de los proyectos vigentes.

Nicaragua reafirma en este espacio su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación regional y el uso pacífico de la energía nuclear como herramienta para el desarrollo y el bienestar de los pueblos.

La representación nicaragüense está a cargo de la compañera Sabra Murillo Centeno, Embajadora y Representante Permanente de Nicaragua ante el OIEA, junto al compañero Francisco Somarriba, Ministro Consejero de la Embajada de Nicaragua en Austria, quienes presentan los avances y compromisos del país en materia de cooperación técnica internacional.

