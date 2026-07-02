Niño de 11 años mata a 8 monjes en Tailandia

Ocho monjes budistas murieron y varias personas resultaron heridas después que un niño de 11 años chocara una camioneta contra un grupo religioso que realizaba una peregrinación en la provincia de Mukdahan, al noreste de Tailandia.

Ocho monjes mueren atropellados por camioneta en Tailandia

El grupo estaba integrado por 35 monjes que habían iniciado una caminata de 260 kilómetros hacia la provincia de Ubon Ratchathani, apenas unos 30 minutos antes del accidente.

El gobernador de Mukdahan, Worrayan Boonnarat, informó que cinco monjes perdieron la vida en el lugar y otros tres fallecieron posteriormente en un hospital.

Otras 14 personas fueron hospitalizadas, cuatro de ellas en estado crítico, mientras las autoridades continuaban atendiendo a los heridos.

La tragedia ocurrió a unos 600 kilómetros al noreste de Bangkok, en una carretera donde los religiosos caminaban en fila por el borde de la vía.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento previo al impacto, cuando los monjes avanzaban durante la peregrinación.

En Mukdahan, Tailandia, un niño de 11 años robó sin permiso la camioneta pickup de sus padres, condujo unos 10 km, perdió el control y atropelló a un grupo de 35 monjes budistas más 5 laicos en procesión de peregrinaje por la carretera.



El impacto mató a 8 monjes (5 en el lugar… pic.twitter.com/D7wjmdSqGG — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 2, 2026

La Policía local informó que el menor habría tomado sin permiso la camioneta de sus padres y perdió el control del vehículo al acercarse a los monjes.

El caso abrió un proceso legal para determinar quién estaba a cargo del cuidado del niño al momento del accidente.

Un oficial explicó que los padres del menor fueron llamados por las autoridades para avanzar con las diligencias correspondientes.

Los monjes budistas son figuras profundamente respetadas en Tailandia, donde participan en ceremonias, procesiones públicas y en la transmisión de las enseñanzas de Buda.

Tailandia también figura entre los países con peores registros de seguridad vial del mundo, un problema que vuelve a quedar bajo atención pública tras esta tragedia.