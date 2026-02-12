Nicaragua: Más de 147 mil familias recibirán atención médica en sus comunidades

Por Jonathan Morales
48

El Ministerio de Salud informó que, durante la semana del 16 al 21 de febrero, brindará atención médica general y especializada a 147 mil 619 familias de todo el país.

Las atenciones médicas serán llevadas a 2 mil 516 barrios y comunidades, mediante la realización de 1,434 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 79 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

#MINSA