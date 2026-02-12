Nicaragua: Más de 147 mil familias recibirán atención médica en sus comunidades

El Ministerio de Salud informó que, durante la semana del 16 al 21 de febrero, brindará atención médica general y especializada a 147 mil 619 familias de todo el país.

Las atenciones médicas serán llevadas a 2 mil 516 barrios y comunidades, mediante la realización de 1,434 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 79 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.