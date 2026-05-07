Nicaragua impulsa digitalización de emprendimientos turísticos
El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), realizó una exitosa rueda de negocios enfocada en la digitalización del sector.
El evento facilitó el encuentro directo entre empresas de desarrollo tecnológico y emprendimientos turísticos nacionales para establecer alianzas comerciales sólidas.
La jornada contó con participación de proveedores digitales y emprendedores de los departamentos de Managua, Masaya, Granada y León.
Durante las reuniones, los protagonistas identificaron herramientas y soluciones tecnológicas que permitirán modernizar sus procesos productivos y optimizar la calidad de los servicios que ofrecen a los visitantes.
Estas acciones, respaldadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, forman parte de una estrategia integral para dinamizar la economía y profesionalizar la oferta de los pequeños y medianos negocios.
Al integrar la tecnología en el turismo, Nicaragua eleva su competitividad y fortalece la ruta de prosperidad de las familias emprendedoras.
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