Nicaragua Diseña conquista pasarelas internacionales con exitosa participación en Costa Rica Fashion Week

El talento nicaragüense marcó un hito histórico esta semana con la primera participación oficial de la plataforma Nicaragua Diseña en el Costa Rica Fashion Week.

Este importante paso representa un avance estratégico en la proyección regional del diseño nacional, permitiendo que las industrias creativas del país conecten con nuevas audiencias y mercados en Centroamérica.

La representación nicaragüense estuvo a cargo de la diseñadora Adriana Hernández, quien cautivó a los asistentes con su colección “Pop de Mercado” bajo su marca WILD.

La propuesta, una línea prêt-à-porter de estilo maximalista, destaca por su fuerza visual y un profundo discurso identitario.

Hernández, quien es estudiante del Técnico Especialista en Diseño y Comercialización de Moda de Escuela Creativa y ganadora del Premio al Traje Creativo en Nicaragua Diseña 2025, calificó esta experiencia como el momento más relevante de su trayectoria hasta la fecha.

“Participar por primera vez en este escenario significa llevar mi identidad y mi visión a un escenario mucho más amplio. Me llena de orgullo poder demostrar quién soy como diseñadora y hacia dónde quiero ir”, expresó la joven creadora.

Por su parte, Javiera Granja, coordinadora general de Nicaragua Diseña, subrayó que estas alianzas regionales son fundamentales para posicionar la cultura y creatividad nicaragüense en el exterior.

El acompañamiento integral del proceso estuvo liderado por Paola Pinell, quien enfatizó la importancia de construir narrativas coherentes que refuercen la esencia de cada colección.

La delegación nicaragüense contó además con el respaldo diplomático de los compañeros Mario Tinoco, Ministro Consejero Encargado de Negocios, y Jerry Hodgson, Ministro Consejero en Costa Rica, reafirmando el apoyo institucional al crecimiento del talento emergente en escenarios globales.