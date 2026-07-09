Nicaragua Diseña 2026 abre convocatoria para su 15a Edición

La plataforma de moda, arte y emprendimiento Nicaragua Diseña lanzó oficialmente la convocatoria para su 15.ª edición, que se realizará los días 23, 24 y 25 de octubre de 2026 en el Centro de Convenciones Olof Palme de Managua.

Nicaragua Diseña abre convocatoria 2026 en Managua

Bajo el lema “Legado, Evolución, Futuro”, esta edición conmemorará quince años de impulso al talento creativo nacional, destacando el camino recorrido por diseñadores, artistas, emprendedores y creadores que han encontrado en esta plataforma una oportunidad para proyectarse a nivel nacional e internacional.

La convocatoria estará abierta desde el 9 de julio hasta el 10 de agosto de 2026, y las inscripciones podrán realizarse de manera virtual a través del sitio oficial de Nicaragua Diseña.

Durante su intervención, la Compañera Camila Ortega Murillo, Directora de Nicaragua Diseña, destacó que la plataforma llega a sus 15 años consolidada como un referente de la creatividad en Centroamérica.

“Nicaragua Diseña llega a sus 15 años consolidándose como la plataforma más importante de la región centroamericana, una plataforma única que ha unido sueños, esperanza y a todos los talentos creativos de Nicaragua”, expresó.

Asimismo, señaló que esta edición rinde homenaje al legado construido durante más de una década y reconoce el aporte del coach y formador Fernando Fuentes, quien recientemente pasó a otro plano de vida.

Por su parte, la codirectora del INTUR, Compañera Anasha Campbell, resaltó el crecimiento de Nicaragua Diseña y el impacto que ha tenido en la promoción de la economía creativa, el turismo y el talento nacional.

Campbell destacó iniciativas como la Escuela Creativa Nicaragua Diseña y las pasarelas regionales que se realizan en ciudades como Chinandega, León, Masaya, Estelí, Rivas y San Juan del Sur, espacios que permiten proyectar la identidad cultural y artística del país.

En tanto, la Compañera Idania Castillo Co-directora de la Cinemateca Nacional, subrayó el aporte de la plataforma al fortalecimiento del arte y la cultura nicaragüense, además de anunciar una nueva convocatoria para la exposición fotográfica que se desarrolla paralelamente al evento.

Cuatro formas de participar en Nicaragua Diseña 2026

Para esta edición, Nicaragua Diseña abrió una convocatoria general que permitirá la participación de nuevos talentos y proyectos creativos a través de cuatro categorías: Diseñadores de moda, Expo Feria y Gastronomía, Modelos, Estilismo y maquillaje.

Desde su creación en 2011, Nicaragua Diseña se ha consolidado como una plataforma dedicada a promover el diseño, la moda, el arte, la innovación y el emprendimiento, contribuyendo al fortalecimiento de la economía creativa y brindando oportunidades de crecimiento y proyección a cientos de talentos nicaragüenses. Para inscribirse en Nicaragua Diseña 2026, debe ingresar al sitio web.