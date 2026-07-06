Anuncian el lanzamiento para la XV edición de Nicaragua Diseña

Este jueves 9 de julio será lanzada la convocatoria de la XV edición de Nicaragua Diseña, que se realizará los días 23, 24 y 25 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme, dijo la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

Agregó que «Nicaragua Diseña lanza su nueva edición, la 15.ª edición, convocatoria abierta que será lanzada este jueves 9 de julio desde el lobby del Centro de Convenciones Olof Palme».

“Ya viene siendo una tradición de calidad, una tradición del talento que somos capaces de poner en práctica las y los nicaragüenses y fundamentalmente los diseñadores, modelos, juventud victoriosa en esta Nicaragua que va adelante desde el gran amor de Dios”, concluyó la Copresidenta Rosario.