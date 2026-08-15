Panamá suma 351 homicidios hasta julio

Las personas de 18 a 24 años encabezaron las estadísticas, mientras que Chiriquí pasó de seis casos en los primeros siete meses de 2025 a 19 durante el mismo periodo de este año.

Panamá registró 351 víctimas de homicidio entre enero y julio de 2026, un incremento de 4% frente a las 339 contabilizadas en igual periodo de 2025. Los datos del Ministerio Público muestran que los jóvenes de 18 a 24 años constituyen el grupo más afectado, mientras que Chiriquí presentó el mayor aumento de casos entre las áreas geográficas comparables.

El comportamiento mensual muestra que abril fue el mes más violento del periodo, con 62 homicidios, equivalente al 18% del total. Le siguieron mayo con 58 víctimas (17%), marzo con 53 (15%), julio con 50 casos (14%), junio con 49 (14%), enero con 42 (12%) y febrero con 37 (11%). Las cifras de junio fueron actualizadas por el proceso de investigación de los fiscales.

La edad revela una fuerte concentración entre jóvenes y adultos jóvenes. Las personas de 18 a 24 años acumularon 84 homicidios, el 23.9% del total nacional, convirtiéndose ampliamente en el rango con más víctimas. El segundo grupo más afectado fue el de 25 a 29 años, con 61 casos y una participación de 17.4%.

La incidencia continúa siendo elevada en los siguientes rangos: 47 víctimas tenían entre 30 y 34 años, equivalentes al 13.4%, mientras otras 36 estaban entre los 35 y 39 años (10.3%). En conjunto, las personas de 18 a 39 años sumaron 228 homicidios, aproximadamente el 65% de todas las víctimas registradas hasta julio.

Entre los adolescentes, 25 víctimas tenían entre 15 y 17 años, lo que representó 7.1% del total, y otras cinco tenían entre 10 y 14 años (1.4%). El informe también contabiliza una víctima de 0 a 4 años y otra de 5 a 9 años, mostrando que los homicidios alcanzaron incluso a menores de corta edad.

A partir de los 40 años, las cantidades disminuyen progresivamente. El rango de 40 a 44 años registró 23 víctimas; el de 45 a 49 años, 17, y entre 50 y 54 años hubo 15. Otros 10 homicidios correspondieron a personas de 55 a 59 años y ocho a víctimas de 60 a 64 años.