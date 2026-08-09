Supertifón Dolphin golpea Asia con vientos de 216 km/h

El supertifón Dolphin golpeó varios puntos de Asia oriental con vientos de hasta 216 kilómetros por hora, provocando evacuaciones masivas, apagones, cancelaciones de vuelos y lluvias torrenciales en China, Japón y Taiwán.

Supertifon Dolphin al sureste de Japón con vientos de 220 km/h

En China continental, más de 1 millón de personas fueron evacuadas de zonas costeras y ribereñas antes y después de que el ciclón tocara tierra este 9 de agosto cerca de Yuhuan, Zhejiang.

Las provincias de Zhejiang y Fujian permanecieron bajo alerta máxima desde el pasado 7 de agosto. Solo en Fujian cerca de 100,000 personas fueron evacuadas.

En Shanghái fueron cancelados 1,384 vuelos, casi el 60% de las operaciones previstas, mientras los trenes de alta velocidad redujeron frecuencias y varios puertos suspendieron actividades.

Mientras Dolphin castigaba la costa china, Hong Kong enfrentó temperaturas excepcionales.

El Observatorio de Hong Kong registró este 9 de agosto 36.9 °C en su estación principal, la temperatura más alta medida allí desde 1884.

En Sheung Shui, el termómetro alcanzó los 39.8 °C, señalado en el reporte como un récord absoluto para la ciudad.

Taiwán y Japón también sienten el impacto

Supertifon Dolphin categoria-4 vientos de 230km/h al sureste de Japón

En Taiwán, aunque el centro del tifón pasó aproximadamente a 300 kilómetros de la costa, las autoridades emitieron una alerta marítima y algunas zonas montañosas recibieron más de 200 litros de lluvia por metro cuadrado.

El temporal derribó árboles y andamios, mientras una mujer resultó herida por una cerca en construcción.

Japón comenzó a sentir los efectos antes de que Dolphin llegara a China. Toyota suspendió preventivamente la producción en 9 fábricas el 7 de agosto.

Un día después, Okinawa enfrentó uno de los momentos más difíciles del paso del sistema, con más de 50,000 edificios sin electricidad y al menos 5 personas heridas.

También se realizaron evacuaciones en el sur de Kyushu, mientras decenas de vuelos fueron cancelados y los servicios de ferry quedaron suspendidos.

Efectos alcanzan Filipinas y Brunéi

La influencia de Dolphin se extendió hasta Filipinas, donde su banda nubosa se combinó con el monzón del suroeste para llevar lluvias a Batanes y otras regiones.

Brunéi también experimentó efectos indirectos del sistema, acompañados de condiciones más cálidas y un empeoramiento del tiempo.

Aunque Dolphin comenzó a perder fuerza después de tocar tierra, el peligro no terminó.

Las lluvias remanentes continuarán avanzando hacia el interior de China, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en provincias como Jiangxi, Anhui y Jiangsu.

Los meteorólogos mantienen la vigilancia sobre las próximas 48 horas, debido a que la saturación de los suelos podría generar nuevas emergencias incluso mientras el tifón continúa debilitándose.

Today, Typhoon Dolphin made landfall in Taizhou, Zhejiang, China, bringing dangerous winds and severe flooding. pic.twitter.com/zu1HhD7Q7C — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 9, 2026

Heavy flooding caused by Typhoon Dolphin in Shanghai, China 🇨🇳 (09.08.2026) pic.twitter.com/B8Ef5SS6ki — Disaster News (@Top_Disaster) August 9, 2026

Typhoon Dolphin hit China's Zhejiang province with severe winds, prompting emergency conditions. pic.twitter.com/I10aGMEiZc — Open Source Intel (@Osint613) August 9, 2026