Deslizamiento de tierra deja 25 muertos en China

Al menos 25 personas murieron y otras 23 resultaron heridas tras un deslizamiento de tierra causado por las intensas lluvias en el condado de Wiyuan, provincia de Gansu, en el noreste de China.

Autoridades reportan 25 fallecidos y 23 heridos en Wiyuan

La emergencia ocurrió el pasado 26 de julio, cuando las lluvias torrenciales también causaron inundaciones en este condado ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Dingxi.

La Comisión Nacional para la Prevención, Reducción y Socorro en caso de Desastres elevó el balance de víctimas mortales y lesionados, según reportó la agencia china Xinhua.

Las autoridades locales indicaron que la combinación de lluvias intensas, deslizamientos e inundaciones dejó severas afectaciones en la zona.

La comisión pidió a las autoridades de Gansu realizar cuanto antes una evaluación del desastre para medir los daños y definir las acciones de respuesta.

También orientó reforzar las capacidades de prevención y atención ante este tipo de fenómenos, que pueden agravarse rápidamente en zonas vulnerables por las precipitaciones continuas.