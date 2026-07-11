¡Salud para el pueblo! Más de 50 pacientes protagonizan exitosa jornada quirúrgica en Hospital Manolo Morales

La restitución del derecho a la salud de las familias nicaragüenses no se detiene. Este sábado, en el Hospital Escuela Manolo Morales Peralta, en Managua, se realizó una jornada quirúrgica en saludo al 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, beneficiando de forma directa a más de 50 pacientes de la capital y de diversos departamentos del país.

El principal objetivo de esta gran movilización médica es agilizar la atención y reducir drásticamente la lista de espera en procedimientos quirúrgicos de alta demanda, garantizando una respuesta oportuna y completamente gratuita para nuestro pueblo.

Cirugías oncológicas, hernias y vesícula bajo atención especializada

El doctor Gabriel Ruiz, jefe del Departamento de Cirugía General de dicha unidad asistencial, informó detalladamente que durante todo el día se atendieron diversas patologías que afectaban la calidad de vida de los protagonistas.

Entre los principales procedimientos realizados destacan: Operaciones de hernias de distintos tipos, tratamiento de colelitiasis (conocida popularmente como piedras en la vesícula), cirugías oncológicas menores y toma de biopsias críticas para la detección temprana del cáncer.

Para asegurar el éxito de la jornada, se activó un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas en cirugía general, anestesiólogos, técnicos quirúrgicos y un entregado personal de enfermería que brindó una atención integral y con gran calor humano.

Brigadas periódicas y recomendaciones para la salud

El doctor Ruiz explicó a Tu Nueva Radio Ya, que estas brigadas médicas se ejecutan de manera periódica y estratégica para resolver los casos con mayor urgencia y disminuir el tiempo de espera de los pacientes que ameritan una intervención pronta.