MINSA inicia Jornada de Vacunación contra el VPH en centros escolares
El Ministerio de Salud inicio este martes una jornada nacional de vacunación dirigida a niños y niñas de 9 años, con el objetivo de aplicar la primera dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).
Como parte de esta estrategia preventiva, brigadas médicas se movilizaron a diversos centros escolares del país, incluyendo el Centro Educativo Santa Clara, ubicado en el Distrito IV de Managua, donde se aplicaron unas 200 dosis en las primeras horas de la mañana.
Las autoridades sanitarias informaron que el esquema de protección contra el VPH contempla la aplicación de dos dosis: la primera que se suministra actualmente y una segunda dosis que deberá ser aplicada en un periodo de seis meses.
Para cumplir con esta meta, la institución dispone de un inventario de más de 20,000 vacunas, con las cuales se busca alcanzar el cien por ciento de cobertura en la población meta, garantizando así una protección temprana contra enfermedades asociadas a este virus.