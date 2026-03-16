Minsa inicia campaña de desratización en mercado Israel Lewites

La tarde de este lunes, el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), por medio de brigadas de vigilancia epidemiológica y en coordinación con la Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA), lanzó una campaña de desratización en el mercado Israel Lewites, mediante la aplicación del producto biológico Biorat.

El doctor Félix Blandón, director del Centro de Salud Altagracia, informó que este lunes inició la primera jornada de desratización en este mercado, donde se visitarán 1,990 tramos en los que se ofertan alimentos, verduras y otros productos, con el objetivo de eliminar vectores transmisores de la leptospirosis.

“Se está aplicando un producto biológico llamado Biorat, que no es tóxico para los humanos ni para los animales domésticos. Se aplica durante las noches, ya que es un producto fotosensible”, explicó.

Los comerciantes permitieron el ingreso de las brigadas para la aplicación del Biorat, un producto considerado efectivo, ya que en menos de 24 horas puede mostrar resultados en el control de roedores.

La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias del género Leptospira, transmitida principalmente por la orina de roedores o por contacto con agua contaminada.