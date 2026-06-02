Ministerio de Salud realizará en León Simposio Regional sobre Ortopedia Pediátrica

En saludo al Día Mundial de la Atención del Pie Equinovaro, el Ministerio de Salud desarrollará este miércoles 3 de junio el Simposio Regional sobre Ortopedia Pediátrica: «Pie Equinovaro».

El 03 de junio, el MINSa desarrollará el Simposio Regional sobre Ortopedia Pediátrica: “Pie Equinovaro”

El simposio es una iniciativa enfocada en fortalecer los conocimientos del personal médico en el tratamiento y seguimiento de la niñez que nace con esta condición que afecta la posición de sus pies.

El evento científico e institucional tendrá como sede las instalaciones del Hospital Escuela Dr. Oscar Danilo Rosales Argüello (HEODRA), ubicado en el municipio de León.

Este simposio contará con la participación de más de 100 trabajadores de la salud, entre los que destacan especialistas en ortopedia, pediatría, fisiatría, así como médicos residentes y médicos generales procedentes de los departamentos de León y Chinandega.

Con estas acciones, las autoridades de salud reafirman su compromiso de garantizar atención especializada, gratuita y de calidad a las niñas y niños nicaragüenses.

