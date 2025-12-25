Ministerio de Salud llevará la próxima semana atención médica a más de 132 familias en todo el país

El Ministerio de Salud anunció este jueves que, durante la semana del 29 de diciembre del 2025 al 3 de enero del 2026, brindará atención médica general y especializada a 132 mil 467 familias de distintos puntos del país.

Los servicios médicos serán llevados a 2 mil 191 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,301 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación desarrollarán 55 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

