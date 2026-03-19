Ministerio de la Mujer destaca avances en derechos con protagonistas del sector cafetalero en Madriz

En saludo a los logros alcanzados en equidad y complementariedad, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de la Mujer, realizó este jueves un encuentro enfocado en la restitución de derechos y el empoderamiento femenino, en la comunidad Santo Domingo, en Totogalpa, Madriz.

Encuentro de mujeres cafeteras en Santo Domingo, Madriz

El evento reunió a más de 100 mujeres trabajadoras de beneficios de café, quienes participaron en espacios de formación para fortalecer sus capacidades técnicas y compartir experiencias sobre el liderazgo femenino en la producción.

Durante la jornada, se analizaron los avances obtenidos en los últimos 19 años de gestión, destacando el protagonismo de la mujer en el desarrollo económico y social del país.

Como parte del encuentro, las autoridades distribuyeron material informativo sobre la práctica de valores, derechos humanos y estrategias de empoderamiento económico.

Estas herramientas están diseñadas para que las protagonistas continúen impulsando el bienestar de sus familias y comunidades, consolidando su rol fundamental en la cadena de valor del café nicaragüense.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del modelo de Gobierno por seguir promoviendo espacios de capacitación y dignificación para las mujeres rurales, asegurando que cuenten con los recursos necesarios para su crecimiento personal y profesional.

