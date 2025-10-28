Meyling Brenes es nueva Ministra de Salud en Nicaragua

La Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de la República de Nicaragua, anunció hoy que la Compañera Meyling Liseth Brenes Calderón asume como nueva ministra del Ministerio de Salud (MINSA), en sustitución de la Compañera Ofelia Villalobos Bravo, quien presentó su renuncia.

Compañera Meyling Brenes Calderón

«Se aceptó la renuncia de la Compañera Ofelia Villalobos Bravo, que era Ministra de Salud«, confirmó la Copresidenta Murillo, quien destacó que, desde ahora, la Compañera Brenes Calderón estará al frente de esta cartera para servir al pueblo nicaragüense.

En el año 2024, Brenes Calderón se desempeñó como directora general del Sistema Local de Atención Integral en Salud (SILAIS) en Managua, una estructura clave dentro del Ministerio de Salud, lo que le da amplia experiencia en la gestión sanitaria y atención médica.