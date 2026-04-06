Médicos nicaragüenses y extranjeros inician jornada de operaciones gratuitas de columna

Desde hoy lunes hasta el 11 de abril, una brigada médica conformada por especialistas de la Organización SpineHope proveniente de Texas, Estados Unidos, junto a médicos nicaragüenses realizarán valoraciones y cirugías correctivas de columna vertebral con monitoreo del funcionamiento de los nervios.

Brigada Médica en Acción en el Hospital Vélez Páiz

La jornada que incluye pacientes de Managua, Chinandega, Carazo, León, Matagalpa y Jinotega, se realizará en el Hospital Fernando Vélez Páiz, Managua.

Con esta acción el Gobierno Sandinista garantiza atención especializada, gratuita y de calidad, en restitución del derecho a la salud de las familias nicaragüenses.

