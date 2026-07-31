Reformas Constitucionales buscan fortalecer la Paz y la Soberanía Nacional, destaca Copresidente Daniel en acto del 47 aniversario de la Fuerza Aérea y Antiaérea

El Copresidente de la República, Comandante Daniel Ortega expresó en el acto del 47 aniversario de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea, que Nicaragua quiere la Paz y que las reformas constitucionales que están en proceso de consulta están encaminadas a ese objetivo, porque se ha demostrado que con Paz la economía y las inversiones crecen para el bienestar del país.

“Nicaragua no quiere la guerra, Nicaragua quiere la paz y seguiremos luchando por la paz”, dijo de forma contundente el líder nicaragüense.

El Copresidente se refirió al tema de las reformas parciales a la Constitución, indicando que estas están encaminadas a fortalecer la Paz, la Soberanía y la lucha contra la pobreza.

“Mientras tanto, otros siguen conspirando para buscar cómo meter la guerra nuevamente en Nicaragua. Nosotros tenemos que luchar para fortalecer la paz con leyes, con reformas que no les den espacio a los terroristas ni a los golpistas para organizar de nuevo guerras como las de 1856, cuando vino un filibustero, William Walker, y se hizo presidente reconocido por los Estados Unidos”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario reiteró la importancia del trabajo legislativo y jurídico actual.

“Nicaragua no quiere la guerra, quiere la paz. Seguiremos luchando por ella y, en este proceso, lógicamente estará al frente el pueblo nicaragüense, el ‘pueblo presidente’”, afirmó.

En su discurso, Daniel rindió homenaje a la memoria del Teniente Carlos Ulloa, héroe nicaragüense forjado en las filas aéreas que cayó en combate durante la defensa de la Revolución Cubana en Playa Girón.

Para destacar su legado, se dio lectura a las históricas palabras pronunciadas en su momento por el Comandante Raúl Castro, reconociendo el carácter hispanoamericano y patriótico del teniente Ulloa.

Asimismo, se recordó los orígenes de la aviación revolucionaria, reconociendo el papel histórico de la “fuerza aérea clandestina” integrada por pilotos sandinistas, panameños y costarricenses, quienes durante la lucha contra la dictadura somocista arriesgaban sus vidas transportando armamento para abastecer a las columnas guerrilleras en distintos puntos del país, como León y Matagalpa.

El Copresidente Daniel extendió un saludo a los integrantes de la institución militar.

“En nombre del ‘pueblo presidente’, queridos hermanos de esta institución que hoy cumple 47 años, les decimos que el pueblo está con ustedes, los respalda y los seguirá fortaleciendo. ¡Que viva la paz, que viva el pueblo presidente, que viva la Fuerza Aérea en su 47 aniversario! ¡Patria y libertad!”.