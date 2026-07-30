Asamblea Nacional continúa consultas sobre reforma constitucional

El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras, afirmó que la reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua busca garantizar estabilidad, seguridad y paz, como condiciones necesarias para continuar combatiendo la pobreza.

Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua

Durante el segundo día de consultas, desarrollado en el Salón Rubén Darío del Parlamento, Porras explicó que el proceso responde a una orientación del Copresidente Daniel Ortega para trabajar una serie de leyes que protejan las conquistas alcanzadas por el pueblo nicaragüense.

El titular del Poder Legislativo señaló que el mandato surge de la historia reciente del país y de la necesidad de impedir retrocesos en derechos sociales como la educación y la salud.

“No permitir que los enemigos del pueblo se hagan del poder para echar atrás las conquistas del pueblo. Esa fue la orientación clarísima”, expresó Porras.

Porras enfatizó que el discurso del Comandante Daniel Ortega sintetiza la historia del pueblo nicaragüense y marca una ruta sobre cómo debe avanzar el país.

Porras aclaró que el planteamiento no significa eliminar elecciones, sino garantizar que los procesos electorales no permitan el regreso de sectores que, según afirmó, buscarían revertir los logros sociales.

“No digo que no vaya a haber elecciones, pero no habrá elecciones que permitan que esos demonios vuelvan”, sostuvo durante su intervención.

El presidente de la Asamblea Nacional mencionó que una de las preocupaciones centrales es evitar que se privatice la educación o se afecten los hospitales construidos en los últimos años.

También afirmó que nadie debería plantearse el retorno a etapas que, según dijo, afectaron los derechos del pueblo.

Bajo las orientaciones del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, se prepararon las bases de la reforma constitucional, explicó Porras.

El legislador indicó que, tras ese trabajo, se coincidió en 7 conceptos sobre los cuales se debe actuar para impulsar los cambios.

Uno de los ejes mencionados fue la necesidad de colocar “un muro” o “un bloque” para impedir que sectores golpistas regresen al poder.

El doctor Porras insistió en que la organización institucional debe apuntar a fortalecer la estabilidad, seguridad y paz.

Esas tres condiciones son indispensables para alcanzar el objetivo final de combatir la pobreza, una meta que, afirmó Porras, debe unir a todos los nicaragüenses.

“El objetivo que nos une es combatir la pobreza”, expresó Porras ante autoridades presentes en la jornada de consulta.

La intervención se realizó durante el segundo día de consultas sobre la reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua, con participación de autoridades de la Policía Nacional.

La Asamblea Nacional continuará desarrollando este proceso de consulta con distintos sectores e instituciones, antes de avanzar hacia las siguientes etapas de discusión de la iniciativa constitucional.