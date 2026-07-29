Arranca consulta de reforma constitucional con respaldo del Ejército en Nicaragua

El Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Doctor Gustavo Porras, informó el inicio oficial del proceso de consultas sobre la propuesta de Reforma Constitucional, una jornada inaugurada de forma directa junto al mando superior y oficiales del Ejército de Nicaragua.

Doctor Gustavo Porras destaca inicio de consulta constitucional con respaldo absoluto de fuerzas militares

Porras destacó que durante el encuentro se expusieron los puntos centrales de la iniciativa judicial y política, señalando de forma categórica que la reforma contempla restricciones claras para los sectores opositores.

«Hemos presentado todos los aspectos que están sujetos a reformarse. Los golpistas, los traidores a la patria, los que atenten contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, ninguno de esos puede tener derechos políticos, eso lo dejamos claro», afirmó el parlamentario.

Asimismo, el titular del Poder Legislativo puntualizó las atribuciones asignadas al Consejo Supremo Electoral para garantizar el cumplimiento de los nuevos mandatos constitucionales y resaltó el consenso alcanzado con el sector militar.

«Nos sentimos orgullosos del respaldo que nos dio toda esa gran cantidad del Cuerpo de Generales, Coroneles y Oficiales. El Ejército de Nicaragua dio un respaldo a la reforma constitucional y expresó un concepto de Unidad Nacional», aseguró.

El presidente de la Asamblea Nacional detalló que el proceso de consulta se mantendrá activo durante los meses de julio y agosto con diversos sectores de la sociedad.

La meta planteada por el Parlamento es someter el dictamen final a aprobación en Primera Legislatura en el marco de las festividades del Mes de la Patria.

