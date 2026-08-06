Reforma a la Constitución busca blindar la paz y cerrar paso a traidores a la patria

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, afirmó que la reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua busca garantizar estabilidad, seguridad y paz para avanzar en la lucha contra la pobreza.

Dr. Gustavo Porras Cortés, Presidente de la Asamblea Nacional

En entrevista en el programa Entrevista de la agencia de noticias rusa RT, Porras detalló que la iniciativa contempla reformar 14 artículos de la Carta Magna y establecer períodos de 7 años para cargos de elección popular y jefaturas institucionales.

El legislador explicó que el eje central de la propuesta es impedir que participen electoralmente quienes atenten contra la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional.

“Los traidores a la patria no podrán participar en las elecciones”, sostuvo Porras, al referirse a personas que violan la Constitución, la estabilidad y la paz de nuestro país.

El presidente del Poder Legislativo vinculó esta reforma con los hechos de 2018, durante el intento de golpe de Estado contra Nicaragua.

Aseguró que, bajo la orientación del Copresidente Daniel Ortega Saavedra, la propuesta busca evitar que sectores señalados de pedir sanciones, intervención o financiamiento extranjero puedan luego competir por el poder político.

Períodos de 7 años y estabilidad institucional

Porras indicó que otro concepto central de la reforma es la estabilidad.

Según explicó, Nicaragua necesita períodos más amplios para desarrollar proyectos de impacto social y sostener la lucha contra la pobreza.

La propuesta establecería mandatos de 7 años en cargos de elección popular, nombramientos realizados por la Asamblea Nacional y ratificaciones del Poder Legislativo.

También planteó reformas a las leyes del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, para que sus jefaturas tengan el mismo período institucional.

El presidente parlamentario sostuvo que las elecciones siguen siendo necesarias, porque permiten al pueblo expresar si desea continuar o cambiar un camino político determinado.

Sin embargo, afirmó que en Nicaragua la democracia no se limita al acto de votar.

La democracia también incluye el acceso a salud gratuita, educación gratuita, universidades públicas, carreteras y servicios que permiten a las familias participar en mejores condiciones en el desarrollo nacional, aseveró.

Mencionó como ejemplo la existencia de 200,000 jóvenes en universidades y 60,000 estudiantes en universidades en el campo.

Consultas nacionales y ruta hacia septiembre

El proceso de consulta incluye a alcaldías, gobiernos regionales de la Costa Caribe, gobiernos territoriales, universidades, emprendedores, trabajadores y distintos sectores sociales.

Porras señaló que el calendario contempla 30 consultas y que el proceso culminará el 27 de agosto con jóvenes y estudiantes.

Tras esa etapa, la Asamblea Nacional preparará el material y el dictamen para aprobar la reforma constitucional en primera legislatura el 1 de septiembre, como saludo al mes de la patria.

El legislador recordó que septiembre está ligado a la independencia de 1821 y a la Batalla de San Jacinto del 14 de septiembre de 1856.

También vinculó el proceso con el pensamiento del General Augusto C. Sandino, a quien describió como padre de la patria y referente de la lucha por la soberanía nacional.

Respuesta a críticas externas

Porras también se refirió a las críticas de medios extranjeros sobre la reforma constitucional.

Afirmó que existen “robots” y “bots” que, según dijo, buscan instalar una “verdad falsa” contra Nicaragua.

Frente a esas campañas, aseguró que el Gobierno responde con “verdades verdaderas” y con obras como hospitales, medicamentos, educación y programas sociales.

Durante la entrevista, recordó las elecciones de 1990 y afirmó que el Frente Sandinista aceptó el resultado, entregó el Gobierno y luego regresó al poder por la vía de los votos.

También mencionó antecedentes históricos de intervención extranjera en procesos electorales de Nicaragua, al señalar que hace menos de un siglo el general estadounidense Frank Ross McCoy, presidió el órgano electoral del país.

“Esa barbaridad no va a regresar”, expresó al defender la necesidad de proteger la soberanía nacional.

El presidente de la Asamblea Nacional sostuvo que la Revolución Sandinista avanza con una transformación material en la vida del pueblo, mediante alimentación, vivienda, salud, educación y proyectos sociales.

El proceso continuará ahora con las consultas a sectores nacionales, antes de que el dictamen llegue al plenario legislativo para su aprobación en primera legislatura el próximo 1 de septiembre.

Claves para entender esta noticia

Objetivo central: Gustavo Porras afirmó que la reforma busca garantizar estabilidad, seguridad y paz para avanzar en la lucha contra la pobreza.

Gustavo Porras afirmó que la reforma busca garantizar estabilidad, seguridad y paz para avanzar en la lucha contra la pobreza. Artículos a reformar: La iniciativa contempla cambios en 14 artículos de la Constitución Política de Nicaragua.

La iniciativa contempla cambios en de la Constitución Política de Nicaragua. Períodos de 7 años: La propuesta plantea mandatos de 7 años para cargos de elección popular y jefaturas institucionales.

La propuesta plantea mandatos de para cargos de elección popular y jefaturas institucionales. Participación electoral: Porras dijo que no podrán ser candidatos quienes atenten contra la independencia, soberanía y autodeterminación nacional.

Porras dijo que no podrán ser candidatos quienes atenten contra la independencia, soberanía y autodeterminación nacional. Proceso de consulta: Se realizarán 30 consultas con sectores nacionales, antes de llevar el dictamen al plenario legislativo.

Se realizarán con sectores nacionales, antes de llevar el dictamen al plenario legislativo. Fecha clave: La Asamblea Nacional prevé aprobar la reforma en primera legislatura el 1 de septiembre, como saludo al mes de la patria.