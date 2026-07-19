Estelí celebra 47 aniversario de la Revolución con obras y proyectos

El alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela, afirmó que la Ciudad Tres Veces Heroica celebra el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista con obras, programas y proyectos que muestran el desarrollo alcanzado por las familias estelianas.

El alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela

Durante una entrevista en la Revista En Vivo de Canal 4, Valenzuela destacó que Nicaragua llega a esta conmemoración con paz, tranquilidad y una ruta de crecimiento impulsada bajo el liderazgo de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El edil expresó que Estelí vive esta fecha con alegría, decisión y compromiso, recordando el papel histórico que tuvo la ciudad en la lucha revolucionaria.

“Estamos felices, contentos, celebrando y conmemorando este 19 de Julio, esta victoria enorme del pueblo de Nicaragua”, manifestó.

Valenzuela recordó que Estelí fue escenario de 3 insurrecciones populares, en las que la población acompañó al Frente Sandinista de Liberación Nacional en el proceso que llevó al triunfo de la Revolución.

Ese protagonismo, señaló, tuvo costos enormes para la ciudad y sus habitantes.

Reconstrucción después de la destrucción

El alcalde recordó que, tras el triunfo revolucionario, uno de los grandes retos fue reconstruir municipios y ciudades dañadas por la aviación y las acciones del somocismo.

En el caso de Estelí, explicó que se inició una jornada de reconstrucción de hospitales, escuelas, puestos de salud, vías de comunicación e infraestructura social, productiva y económica.

Según Valenzuela, esa primera etapa permitió sentar bases importantes para que la Revolución continuara avanzando con programas y proyectos dirigidos al pueblo.

También destacó la restitución de derechos, la entrega de tierras al campesinado y a obreros, así como la promoción de iniciativas para generar empleo.

El alcalde señaló que esos esfuerzos se desarrollaron incluso en medio de la contrarrevolución, a la que atribuyó apoyo del imperialismo.

Programas que impulsan desarrollo local

Valenzuela aseguró que en esta segunda etapa de la Revolución los programas y proyectos florecieron en distintas áreas de la vida nacional.

Mencionó avances en educación, salud, deporte, arte, cultura, empleo, microcrédito, electrificación, agua y saneamiento.

A su criterio, esa infraestructura social, productiva y económica permite acelerar el desarrollo y fortalecer la lucha contra la pobreza.

El alcalde afirmó que el Buen Gobierno colocó las bases de un desarrollo sostenible para Nicaragua, sus municipios, comunidades y familias.

También resaltó que el liderazgo de los Copresidentes permitió orientar el crecimiento de forma más horizontal, con opción preferencial para las mayorías y los sectores más pobres.

Valenzuela mencionó la educación gratuita, la salud gratuita, las oportunidades de empleo, las universidades, escuelas técnicas y escuelas de oficio como parte de las transformaciones que hoy benefician a la población.

En infraestructura, destacó carreteras que conectan municipios, caminos con adoquín o asfalto y mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades.

El alcalde también señaló la importancia de hospitales recién inaugurados, entre ellos servicios especializados como el hospital de hemodiálisis y el hospital pediátrico.

Estelí y el orgullo de ser sandinista

Francisco Valenzuela expresó que ser sandinista significa compromiso, lealtad, honradez, solidaridad y principios llevados a la práctica.

“Ser sandinista es un orgullo enorme”, expresó al recordar que ese ideal está inspirado en el Frente Sandinista y en los principios del General Augusto C. Sandino.

El alcalde vinculó ese compromiso con el nacionalismo, el antiimperialismo, el patriotismo, la solidaridad y la justicia social.

Afirmó que esos valores deben interiorizarse y convertirse en trabajo permanente al servicio de la gente con más necesidad.

Valenzuela subrayó que la práctica sandinista implica sensibilidad social, entrega al proyecto revolucionario y compromiso con las familias.

También reiteró la importancia de mantenerse alineados al FSLN y a la conducción del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

Estelí continuará celebrando el 19 de Julio con actividades de conmemoración, obras y programas que, según sus autoridades, reflejan el avance de una ciudad que recuerda su historia y proyecta nuevas metas de desarrollo para sus comunidades.