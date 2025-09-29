MARENA lidera reforestación y sensibilización ambiental en la Expo Ometepe 2025

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) participó activamente en la XVI Edición de la Expo Ometepe 2025, celebrada en Moyogalpa, Isla de Ometepe, Rivas, organizada por el INTUR y el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio.

MARENA impulsa sostenibilidad en la Expo Ometepe 2025

La participación de MARENA tuvo como objetivo fortalecer la relación armoniosa entre las comunidades y la naturaleza, promoviendo la sostenibilidad en la Reserva de Biosfera Isla de Ometepe.

Durante la jornada de tres días, MARENA destacó por sus acciones de sensibilización ambiental, que incluyeron una ponencia magistral en el Congreso “Turismo y Transformación Sostenible”.

Además, como parte de la campaña nacional de reforestación “Verde Que Te Quiero Verde”, se realizó la siembra de 1,000 plantas y se entregaron en adopción otras 1,000 plantas de diversas especies a comunitarios, contribuyendo directamente a la restauración y protección de la isla.

Estas actividades se realizaron en coordinación con las Alcaldías Municipales, el Movimiento Ambientalista Guardabarranco y otras instituciones de Gobierno.

