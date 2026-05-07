MARENA impulsa estudio científico para fortalecer gestión sostenible de los bosques

Como parte del tercer ciclo del Inventario Nacional Forestal 2026, el MARENA desarrolla un Estudio Poblacional de Especies Forestales.

MARENA Nicaragua Mapea bosques y especies clave

El objetivo es analizar la abundancia y el volumen de especies en veda o de interés nacional para mejorar la conservación y el manejo de los recursos forestales en el país.

El estudio se realiza mediante el establecimiento de 591 parcelas distribuidas en 150 municipios a nivel nacional.

Entre las especies analizadas destacan la caoba, cedro real, pochote, pino, ceiba, guayacán y almendro, seleccionadas por su alto valor ecológico y económico.

Se estima que los resultados finales y el análisis de estos datos científicos estén listos para finales de septiembre de 2026.

A la fecha, el personal técnico ha recolectado información clave en los departamentos de Boaco, Matagalpa, León y Chinandega, así como en ambas Regiones Autónomas de la Costa Caribe.

Estos avances permitirán a Nicaragua tomar decisiones basadas en evidencia científica, cumpliendo con compromisos internacionales como la Convención CITES sobre el comercio de especies amenazadas.



