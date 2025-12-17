Juventud Sandinista dice presente en caminata dedicada al libertado Simón Bolívar

En punto de las 5 de la tarde, desde el monumento al libertador Simón Bolívar ubicado en el Paseo de los Estudiantes, miembros de la Juventud Sandinista 19 de Julio, iniciaron la Caminata en homenaje al 195 aniversario de su paso a la inmortalidad.

Caminata Sandinista honra el legado de Bolívar y Venezuela

Los niños, adolescentes, jóvenes y adultos recorrieron la Avenida de Bolívar a Chávez, haciendo demostraciones artísticas y sobretodo ratificando Respeto y Solidaridad al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al pueblo venezolano.

La Compañera Hanny Montenegro, coordinadora nacional de la Juventud Sandinista, dijo “Hoy reiteramos más que nunca como pueblo de Nicaragua, como Juventud Sandinista el apoyo al hermano pueblo de Venezuela al que han querido ultrajar, pero sabemos tod@s de que la dignidad presente de ese pueblo y el espíritu libertado de bolívar está más que presente”.

“Reiteramos el apoyo fundamental por parte del Comandante Daniel y Compañera Rosario, al pueblo de Venezuela que ha demostrado que ni se vende, ni se rinde jamás. Es parte de lo que nos identifica y también lo que nos une como pueblos hermanos. Hoy se encuentra presente el legado de Bolívar, pero no solo de Bolívar, sino también del General Sandino, que soñaba con una Latinoamericana unida, anti-injerencista, anti-imperialista, pero sobretodo que los pueblos pudieran luchar por la determinación de cada uno de ellos.

Por su parte, el Embajador de Venezuela en Nicaragua, Compañero Javier Arrúe, expresó que “Bolívar es de los muertos que nunca mueren y hoy 195 años después que trascendió a la vida eterna, sigue presente, sigue vivo y sigue dirigiendo las peleas de América Latina y el Caribe en contra del imperialismo que no termina de echar vaina en toda Latinoamérica, pero No Pudieron, Ni Podrán”.

La Camina finalizó con un concierto de música latinoamericana en la rotonda Comandante Hugo Chávez Frías, donde la venezolana Erika Seijas junto a los cantantes pinoleros, deleitaron a los asistentes.