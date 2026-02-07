Jóvenes se toman el «Open House» de la Escuela Creativa en busca de potencializar su talento

Con gran entusiasmo y una masiva participación de jóvenes la Escuela Creativa de Nicaragua Diseña celebró con éxito su Open House en el Centro de Convenciones Olof Palme, convirtiéndose en un punto de encuentro para interesados en forjar su talento en la moda y fortalecer su presencia en las redes sociales.

A la actividad asistieron estudiantes de distintos departamentos del país, quienes conocieron de primera mano la oferta académica de la Escuela Creativa, recorriendo escenarios interactivos, participando en dinámicas y conectando con el mundo del diseño, la creatividad y el contenido digital.

Durante el Open House se anunciaron descuentos especiales en talleres y carreras técnicas como el Técnico Especialista en Diseño y Comercialización de Moda, elaboración de reels, fotografía creativa y otras opciones formativas pensadas para quienes desean profesionalizar su talento.

Entre las historias que inspiraron a los asistentes destaca la de Angie Gonzales, de 17 años, originaria de Estelí, estudiante del Técnico Especialista en Diseño de Moda.

Angie viaja todos los sábados, saliendo de casa a las 3 de la madrugada para llegar a clases a las 8 de la mañana, motivada por su pasión por el diseño, que inició confeccionando ropa para muñecas y hoy se refleja en vestidos hechos para clientes reales.

Asimismo, Alexander Salmerón, de 29 años, procedente de San Isidro, Matagalpa, compartió su experiencia como egresado del Técnico en Diseño de Moda, carrera que cursó durante un año y medio, destacando el impacto de la formación en su crecimiento profesional.

El coordinador académico, Fernando Fuentes, explicó que la Escuela Creativa continúa apostando por carreras técnicas orientadas a la industria creativa, reafirmando su compromiso con el desarrollo del talento joven nicaragüense.