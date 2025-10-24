Jornada de cirugías de corazón abierto benefició a 19 pacientes en Hospital Escuela de León

La jornada de Cirugías de Corazón Abierto, realizada en el Hospital Escuela Doctor Oscar Danilo Rosales de León, concluyó con éxito, mejorando la calidad de vida de 19 protagonistas de todo el país.

Durante esta jornada, se realizaron procedimientos quirúrgicos complejos a 16 adultos y 3 niños y niñas.

Además, se realizaron 72 valoraciones especializadas a personas con padecimientos del corazón.

Las cirugías destacadas incluyeron operaciones para cerrar defectos en el corazón, reparación de arterias dañadas, sustitución y reemplazo de válvulas cardíacas, cateterismos y otros procedimientos de alta especialización destinados a restablecer la función del corazón y prolongar la vida de los protagonistas.

Estas cirugías fueron desarrolladas por médicos nicaragüenses en colaboración con especialistas de la Brigada “Proyecto Salud para León”, provenientes de Estados Unidos, Portugal, España y México.

Bajo el liderazgo del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, el Gobierno Sandinista continúa fortaleciendo las capacidades médicas y tecnológicas para garantizar una atención gratuita y de calidad a las familias nicaragüenses.