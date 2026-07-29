Corinto movió 13 buques y reforzó comercio nacional en una semana

La Empresa Portuaria Nacional (EPN) informó sobre el dinámico flujo operativo registrado en las distintas terminales marítimas del país durante la última semana, destacando la atención de un total de 16 buques internacionales.

Carlos Aburto, Gerente de la Portuaria Nacional

De esta cifra, la mayor actividad comercial se concentró en el Puerto Corinto, donde arribaron 13 embarcaciones con importantes volúmenes de mercancías de importación y exportación.

El gerente de la Portuaria Nacional, Carlos Aburto, detalló que a través de Puerto Corinto ingresaron cinco buques portacontenedores procedentes de India, Turquía y la República Popular China con 20 mil 801 toneladas métricas de carga en porcelanato, varillas de hierro y productos químicos.

Paralelamente, desde esta misma terminal se exportaron 12 mil 062 toneladas métricas de productos nacionales como azúcar, café, maní, carne de res y mariscos con destino a Bélgica, Haití, Gran Bretaña y el país asiático.

En el rubro de carga líquida y de insumos para el sector productivo, se movilizaron en Corinto más de 26 mil toneladas métricas de combustibles como búnker y diésel, además de la exportación de estearina de palma.

Asimismo, ingresaron dos buques con 19 mil 119 toneladas de harina de soya y 15 mil 209 toneladas de fertilizante a granel, sumado a la llegada de dos embarcaciones especializadas en carga rodante con 1,743 vehículos importados de Japón, Argentina y China.

Las operaciones en el resto de las terminales del país también mostraron cifras positivas, como en el Puerto Arlen Siu, donde se atendió la importación de 626 toneladas métricas de diversos productos y la exportación de 198 toneladas en tejas de barro, carne y zona franca.

Por su parte, en Puerto Sandino se gestionó el manejo de 56 mil 500 toneladas métricas entre petróleo, gas licuado y exportación de residuos derivados.

Finalmente, la Portuaria destacó que las actividades de recreación y dinamismo familiar continúan en constante ascenso dentro de sus instalaciones.

Durante el mismo periodo semanal, los diferentes puertos turísticos administrados por la institución recibieron la visita de aproximadamente 68 mil personas en todo el territorio nacional.

